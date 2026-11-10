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Politică

Nicușor Dan îi dă dreptate lui Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, pentru că a refuzat să autorizeze protestul pro-Georgescu organizat de AUR

s Scris de silviu bucataru
Nicușor Dan îi dă dreptate lui Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, pentru că a refuzat să autorizeze protestul pro-Georgescu organizat de AUR
Aosom
Președintele Nicușor Dan i-a dat dreptate primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru decizia de a nu autoriza protestul AUR din 14 noiembrie, organizat în sprijinul lui Călin Georgescu. Șeful statului a explicat că organizatorii unei manifestații trebuie să își asume numărul real de participanți și să existe o corespondență între informațiile din cererea de […]

Sursa: Gandul

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