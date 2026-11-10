Nicușor Dan, întrebat de ce nu a ajuns la Trump: „Succesul nu se măsoară în viteza unei vizite”

Președintele Nicușor Dan a explicat, marți seară, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, că evaluarea unei administrații nu trebuie făcută prin prisma întâlnirilor la vârf cu liderii americani, după ce a fost întrebat de ce nu a avut încă o întrevedere bilaterală cu Trump sau JD Vance.

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