 Sari la conținut
M
Anunț  concurs de recrutare
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Nicușor Dan, întrebat de ce nu a ajuns la Trump: „Succesul nu se măsoară în viteza unei vizite”

c Scris de cristina stancu
Nicușor Dan, întrebat de ce nu a ajuns la Trump: „Succesul nu se măsoară în viteza unei vizite”
Aosom
Președintele Nicușor Dan a explicat, marți seară, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, că evaluarea unei administrații nu trebuie făcută prin prisma întâlnirilor la vârf cu liderii americani, după ce a fost întrebat de ce nu a avut încă o întrevedere bilaterală cu Trump sau JD Vance.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech