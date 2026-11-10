Nicușor Dan, întrebat de MEDIAFAX dacă ar merge din nou la Consiliul Păcii, la invitația lui Donald Trump. Ce spune președintele

Președintele României a declarat că ar mai putea participa la întâlniri importante pentru securitatea europeană. Șeful statului a fost întrebat de MEDIAFAX, în contextul în care a fost printre puținii lideri europeni care au mers la Consiliul Păcii organizat de Donald Trump, dacă ar mai răspunde afirmativ la o invitație inițiată de președintele SUA.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗