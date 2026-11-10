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Politică

Nicușor Dan, întrebat de MEDIAFAX dacă ar merge din nou la Consiliul Păcii, la invitația lui Donald Trump. Ce spune președintele

c Scris de coralia frigea
Nicușor Dan, întrebat de MEDIAFAX dacă ar merge din nou la Consiliul Păcii, la invitația lui Donald Trump. Ce spune președintele
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Președintele României a declarat că ar mai putea participa la întâlniri importante pentru securitatea europeană. Șeful statului a fost întrebat de MEDIAFAX, în contextul în care a fost printre puținii lideri europeni care au mers la Consiliul Păcii organizat de Donald Trump, dacă ar mai răspunde afirmativ la o invitație inițiată de președintele SUA.

Sursa: Mediafax Ro

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