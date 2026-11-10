Jurnalista Elena Crângașu, corespondent special al Cotidianul, l-a întrebat pe președintele Nicușor Dan despre scandalul diplomatic iscat de declarațiile controversate ale fostei ambasadoare a SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, prezentate de Wall Street Journal. The post Nicușor Dan, la întrebarea Cotidianul despre scandalul provocat de fosta ambasadoare a SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle: Doamna ambasador a făcut o glumă appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗