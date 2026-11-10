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Politică

Nicușor Dan le cere magistraților care au au vorbit despre neregulile sistemului judiciar și au fost sancționați de CSM, deși el îi încurajase să vorbească, să aducă dovezi că au dreptate

c Scris de cosmin stăniloiu
Nicușor Dan le cere magistraților care au au vorbit despre neregulile sistemului judiciar și au fost sancționați de CSM, deși el îi încurajase să vorbească, să aducă dovezi că au dreptate
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Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi seară, într-o conferință de presă la Cotroceni, că a avut un dialog cu magistraţii la sfârşitul anului trecut şi începutul acestui an, dar a menţionat că apoi am intrat într-o criză politică „care ne-a luat toată energia de la a face orice altceva”. El a mai adăugat că acum este gata să reia dialogul cu magistraţii.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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