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Politică

Nicușor Dan merge la Dublin pentru summitul Comunității Politice Europene. AI, securitatea Flancului Estic și sprijinul pentru Ucraina, pe agendă

d Scris de diana nunuț
Nicușor Dan merge la Dublin pentru summitul Comunității Politice Europene. AI, securitatea Flancului Estic și sprijinul pentru Ucraina, pe agendă
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Președintele Nicușor Dan va participa joi și vineri, 12 și 13 noiembrie, la reuniunea Comunității Politice Europene și la reuniunea informală a Consiliului European, evenimente care vor avea loc la Dublin. Pe agenda discuțiilor se află securitatea europeană, competitivitatea, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, dar și dezvoltarea inteligenței artificiale și impactul acesteia asupra economiei și societății.

Sursa: Mediafax Ro

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