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Nicușor Dan, mesaj după întrevederea cu Ursula von der Leyen. Ce a transmis șeful statului după ce Președinta Comisiei Europene a anunțat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră

d Scris de daniela nicolescu
Nicușor Dan, mesaj după întrevederea cu Ursula von der Leyen. Ce a transmis șeful statului după ce Președinta Comisiei Europene a anunțat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră
Aosom
Nicușor Dan a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, după vizita Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Palatul Cotroceni. Șeful statului a salutat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră anunțată de aceasta și a transmis că acest sprijin înseamnă mai multă […]

Sursa: Gandul

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