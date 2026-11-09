Nicușor Dan, mesaj după întrevederea cu Ursula von der Leyen. Ce a transmis șeful statului după ce Președinta Comisiei Europene a anunțat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră

Nicușor Dan a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, după vizita Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Palatul Cotroceni. Șeful statului a salutat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră anunțată de aceasta și a transmis că acest sprijin înseamnă mai multă […]

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