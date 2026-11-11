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Politică

Nicuşor Dan: „Nu am vreo suspiciune că ar fi o problemă cu vreunul dintre contractele SAFE. Cercetarea penală nu înseamnă nimic”

a Scris de alexandru costea
Nicuşor Dan: „Nu am vreo suspiciune că ar fi o problemă cu vreunul dintre contractele SAFE. Cercetarea penală nu înseamnă nimic”
Aosom
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că în momentul de faţă, nu are vreo suspiciune că vreunul din contractele SAFE ar avea vreo problemă, el menţionând că a ştiut că este o sumă consistentă care, în urma discuţiilor, merge către Rheinmetall.

Sursa: Digi24

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