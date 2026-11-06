Nicuşor Dan: Nu mai suntem în situaţia în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor

Preşedintele Nicuşor Dan atrage atenţia asupra modului în care derularea campaniilor electorale influenţează rezultatul procesului electoral. „Nu mai suntem în situaţia în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor. Trebuie să ne uităm la cum se desfăşoară campania şi, mai ales, la modul în care cetăţenii pot să-şi formeze opiniile”, spune şeful statului, arătând că este nevoie de adaptarea cadrului instituţional astfel încât procesul de informare între cetăţeni în cadrul unei democraţii să fie echitabil.

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