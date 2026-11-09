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Politică

Nicușor Dan, prima conferință de presă după instalarea Guvernului Niculescu. Temele abordate VIDEO

m Scris de mihai dima
Nicușor Dan, prima conferință de presă după instalarea Guvernului Niculescu. Temele abordate VIDEO
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Marți, 10 noiembrie, președintele Nicușor Dan organizează o conferință de presă. The post Nicușor Dan, prima conferință de presă după instalarea Guvernului Niculescu. Temele abordate VIDEO appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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