Nicușor Dan, replică scurtă pentru Laura Codruța Kovesi, care îi urase „un somn bun”

Președintele Nicușor Dan a reacționat marți seară, la solicitarea HotNews, la declarația făcută în luna mai de Laura Codruța Kovesi, atunci șefa Parchetului European (EPPO), care îi urase „mult somn, un somn bun”, după ce șeful statului afirmase că este „înclinat să creadă” că au existat abuzuri în perioada în care aceasta a condus DNA. …

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