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Politică

Nicușor Dan respinge ideea că România trebuie să aleagă între SUA și UE: „Relația transatlantică este importantă”. Ce spune despre interesele țării în Europa

m Scris de maria nițu
Nicușor Dan respinge ideea că România trebuie să aleagă între SUA și UE: „Relația transatlantică este importantă”. Ce spune despre interesele țării în Europa
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Președintele Nicușor Dan a respins ideea că România trebuie să aleagă între SUA și Uniunea Europeană, făcând referire la relațiile cu partenerii europeni, în contextul în care țara va marca anul viitor 20 de ani de la aderarea la UE.

Sursa: Mediafax Ro

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