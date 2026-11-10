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Politică

Nicușor Dan respinge implicarea ambasadoarei SUA în căderea Guvernului: „A făcut o afirmație glumind”

c Scris de cristina stancu
Nicușor Dan respinge implicarea ambasadoarei SUA în căderea Guvernului: „A făcut o afirmație glumind”
Aosom
Președintele Nicușor Dan a fost chestionat marți seară, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, în legătură cu informațiile apărute în presa internațională privind o presupusă implicare a ambasadoarei SUA, Kimberly Guilfoyle, în căderea Guvernului de la București.

Sursa: Adevarul

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