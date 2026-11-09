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Politică

Nicușor Dan: România a inclus în programul SAFE echipamentele necesare pentru protejarea țărmului Mării Negre

d Scris de diana nunuț
Nicușor Dan: România a inclus în programul SAFE echipamentele necesare pentru protejarea țărmului Mării Negre
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Președintele Nicușor Dan a afirmat luni, în conferința de presă comună cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că România a luat în calcul securitatea Mării Negre înainte de recentele incidente din zonă și a inclus în achizițiile realizate prin programul SAFE echipamentele necesare pentru protejarea regiunii. El a admis faptul că deși autoritățile nu au acționat întotdeauna suficient de rapid, România a fost predictibilă în abordarea acestei probleme.

Sursa: Mediafax Ro

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