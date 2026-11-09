Nicușor Dan: România a inclus în programul SAFE echipamentele necesare pentru protejarea țărmului Mării Negre

Președintele Nicușor Dan a afirmat luni, în conferința de presă comună cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că România a luat în calcul securitatea Mării Negre înainte de recentele incidente din zonă și a inclus în achizițiile realizate prin programul SAFE echipamentele necesare pentru protejarea regiunii. El a admis faptul că deși autoritățile nu au acționat întotdeauna suficient de rapid, România a fost predictibilă în abordarea acestei probleme.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗