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Politică

Nicușor Dan s-a mutat cu familia într-o locuință de protocol. Ce spune despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru

m Scris de maria anghel
Nicușor Dan s-a mutat cu familia într-o locuință de protocol. Ce spune despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru
Aosom
Președintele României, Nicușor Dan, a făcut noi dezvăluiri despre viața sa personală și schimbările din familie. Șeful statului a confirmat că, începând din luna octombrie, locuiește împreună cu familia într-o locuință de protocol.

Sursa: Click

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