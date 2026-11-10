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Politică

Nicușor Dan s-a mutat cu familia într-o locuință de protocol, din luna octombrie. Încă nu s-a însurat cu Mirabela Grădinaru

b Scris de bogdan enache
Nicușor Dan s-a mutat cu familia într-o locuință de protocol, din luna octombrie. Încă nu s-a însurat cu Mirabela Grădinaru
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Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi seară, că s-a mutat cu familia într-o locuinţă de protocol, din luna octombrie.

Sursa: Digi24

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