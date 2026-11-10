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Politică

Nicușor Dan s-a mutat într-o vilă de protocol, la aproape un an și jumătate de la preluarea mandatului

d Scris de diana nunuț
Nicușor Dan s-a mutat într-o vilă de protocol, la aproape un an și jumătate de la preluarea mandatului
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Președintele Nicușor Dan a dezvăluit marți seara, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, că s-a mutat începând din luna octombrie într-o locuință de protocol. Mutarea vine la aproape un an și jumătate de la preluarea mandatului. El a evitat să precizeze unde se află aceasta, invocând motive de securitate.

Sursa: Mediafax Ro

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