Nicușor Dan s-a mutat într-o vilă de protocol, la aproape un an și jumătate de la preluarea mandatului

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit marți seara, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, că s-a mutat începând din luna octombrie într-o locuință de protocol. Mutarea vine la aproape un an și jumătate de la preluarea mandatului. El a evitat să precizeze unde se află aceasta, invocând motive de securitate.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗