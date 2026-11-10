Nicuşor Dan spune că nu a pus condiţia guvernului Niculescu privind scăderea TVA de la 1 ianuarie 2027: „Am pus o singură condiţie”

Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu a pus condiţia guvernului Niculescu privind scăderea TVA de la 1 ianuarie 2027, el arătând că a pus o singură condiţie, şi anume nu cu AUR. El a mai declarat că, la guvernul Bolojan, a stat vreo 2-3 săptămâni înainte de nominalizare, până când a obţinut angajamentul că TVA-ul nu va creşte şi după nominalizare, el a crescut.

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