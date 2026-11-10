Nicuşor Dan: Susţin reforma administrativ-teritorială | Comunele mici şi nefuncţionale ar putea fi comasate

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că unităţile administrativ-teritoriale mici şi nefuncţionale ar putea fi comasate, iar o parte din serviciile publice ar putea fi transferate oraşelor, dacă localităţile sunt în apropierea acestora. El a menţionat că susţine o astfel de formulă, dar consideră că este nevoie şi de o reformă administrativ-teritorială mai amplă, deoarece actuala împărţire a ţării a fost realizată în 1968 când economia era diferită de cea din zilele noastre.

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