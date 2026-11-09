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Politică

Nicușor Dan va susține marți o conferință de presă la Palatul Cotroceni

c Scris de cristina stancu
Nicușor Dan va susține marți o conferință de presă la Palatul Cotroceni
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Președintele Nicușor Dan va susține marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Administrația Prezidențială a anunțat că declarațiile șefului statului vor avea loc în cursul serii, fără a preciza deocamdată temele care vor fi abordate.

Sursa: Adevarul

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