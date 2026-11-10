Nicușor Dan va ține o conferință de presă în această seară. Despre ce va vorbi președintele

Președintele Nicușor Dan va susține marți seara, de la ora 19:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni. „Despre provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni“, a precizat șeful statului pe […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗