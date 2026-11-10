 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Nicușor Dan va ține o conferință de presă în această seară. Despre ce va vorbi președintele

m Scris de magda dragu
Nicușor Dan va ține o conferință de presă în această seară. Despre ce va vorbi președintele
Aosom
Președintele Nicușor Dan va susține marți seara, de la ora 19:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni. „Despre provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni“, a precizat șeful statului pe […]

Sursa: Gazeta De Sud

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech

ZF Digital ’26. VIDEO - Interviu integral. Pavel Popescu, vicepreşedinte ANCOM: Înlocuirea echipamentelor chinezeşti din reţelele de acces radio (RAN) se amână, dar legea 5G se extinde la 6G, iar cu guvernul american „suntem foarte avansaţi în discuţii” pentru investiţii. Ce îşi propune ANCOM la reuniunea ITU de la Doha
Tech 10 Nov 2026

ZF Digital ’26. VIDEO - Interviu integral. Pavel Popescu, vicepreşedinte ANCOM: Înlocuirea echipamentelor chinezeşti din reţelele de acces radio (RAN) se amână, dar legea 5G se extinde la 6G, iar cu guvernul american „suntem foarte avansaţi în discuţii” pentru investiţii. Ce îşi propune ANCOM la reuniunea ITU de la Doha

ZF publică integral interviul video cu Pavel Popescu, vicepreşedintele ANCOM, înregistrat în contextul conferinţei ZF Digital Summit '26, la care...