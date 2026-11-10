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Politică

Nicușor Dan vede „o dinamizare” a activității Parchetelor. Ce spune despre alegerea procurorilor-șefi

a Scris de andrei stan
Nicușor Dan vede „o dinamizare” a activității Parchetelor. Ce spune despre alegerea procurorilor-șefi
Aosom
Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți, în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Cotroceni, că vede o dinamizare a activității Parchetelor și că el consideră că numirea procurorilor șefi în funcții a fost „una bună”. În cadrul conferinței, un reporter l-a întrebat pe președinte dacă șefii Parchetelor „propuși de PSD” își fac treaba, la …

Sursa: Hotnews

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