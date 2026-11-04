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Politică

Nicușor Dan vrea mai multe trupe americane în România: Chirieac amintește de sfatul ambasadorului Adrian Zuckerman pentru negocierile cu SUA

e Scris de elena aurel
Nicușor Dan vrea mai multe trupe americane în România: Chirieac amintește de sfatul ambasadorului Adrian Zuckerman pentru negocierile cu SUA
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Președintele Nicușor Dan vrea mai mulți militari americani în România și o prezență militară a Statelor Unite mai puternică pe teritoriul țării.

Sursa: Dcnews

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