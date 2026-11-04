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Politică

Nigel Farage: Vladimir Putin a acționat rațional când a ocupat Crimeea în 2014

p Scris de petru clej
Nigel Farage: Vladimir Putin a acționat rațional când a ocupat Crimeea în 2014
Aosom
Liderul partidului Reform UK (dreapta populistă) Nigel Farage a declarat că președintele Putin a acționat rațional atunci când a pus mâna pe Crimeea și pe teritorii din Donbas, deoarece locuitorii de acolo doreau să se alăture unei „Rusii mai mari”, dezvăluie publicația The Times.

Sursa: Rfi

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