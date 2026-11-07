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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

'Nimeni nu-i poate opri': Cine sunt protestatarii 'Black Bloc' care se îmbracă în negru, își ascund identitatea și apar la manifestații din tot mai multe țări

d Scris de daniel mihai dragomir
'Nimeni nu-i poate opri': Cine sunt protestatarii 'Black Bloc' care se îmbracă în negru, își ascund identitatea și apar la manifestații din tot mai multe țări
Aosom
Cine sunt protestatarii Black Bloc, cum au apărut în Germania și de ce apar la manifestații din Franța, Italia și alte țări europene?

Sursa: Stiri Pe Surse

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