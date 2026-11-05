 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Noi alerte cu bombă pe Aeroportul Otopeni, anunțate de SRI: Un avion KLM cu destinația Tel Aviv va fi verificat de pirotehniști

f Scris de florin pușcaș
Noi alerte cu bombă pe Aeroportul Otopeni, anunțate de SRI: Un avion KLM cu destinația Tel Aviv va fi verificat de pirotehniști
Aosom
Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat, joi seara, 5 noiembrie, că alte două amenințări cu bombă au vizat Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, după incidentele înregistrate în cursul zilei

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech