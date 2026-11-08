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Politică

Noi arestări în masă în Rusia. Sute de tineri dintre cei reținuți au primit apoi citații de înrolare pe frontul din Ucraina

m Scris de mona hera
Noi arestări în masă în Rusia. Sute de tineri dintre cei reținuți au primit apoi citații de înrolare pe frontul din Ucraina
Aosom
Autoritățile ruse au trimis citații de înrolare în armată majorității dintre cei aproape 200 de tineri reținuți sâmbătă seara în centrul Moscovei, potrivit relatărilor din presa locală, scrie EFE, conform Agerpres. Unii dintre cei reținuți erau minori, conform canalelor de Telegram Ostorojno Novosti și Astra. Acestea publică și înregistrări video cu părinți adunați în fața …

Sursa: Hotnews

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