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Politică

Noi dezvăluiri din şedinţa în care Ciprian Ciucu i-a făcut pe USR-işti "partid de agitaţi"

m Scris de mihai ciobanu
Noi dezvăluiri din şedinţa în care Ciprian Ciucu i-a făcut pe USR-işti "partid de agitaţi"
Aosom
Scandalul declarațiilor lui Ciprian Ciucu despre USR ia amploare.

Sursa: Dcnews

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