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Politică

Noi imagini cu drona „invizibilă” a Chinei. Cum arată arma de ultimă generație, intrată în serviciul armatei. VIDEO

ș Scris de știrile pro tv
Noi imagini cu drona „invizibilă” a Chinei. Cum arată arma de ultimă generație, intrată în serviciul armatei. VIDEO
Aosom
China a publicat noi imagini cu drona de luptă GJ-11, concepută pentru a evita detectarea de către radare, oferind o perspectivă mai detaliată asupra designului avansat și a capabilităților aeronavei fără pilot de ultimă generație.

Sursa: Stirile Pro.tv

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