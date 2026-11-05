Noi proteste de amploare anunțate, joi, în Franța. Sute de mii de oameni, așteptați să iasă în stradă/Alertă de călătorie pentru români

Franța se pregătește, joi, 5 noiembrie, pentru noi proteste de amploare, în mai multe orașe, la care sunt așteptate să participe sute de mii de oameni. Se așteaptă ca sute de mii de protestatari să mărșăluiască prin orașele franceze, iar angajații din sectorul public să intre în grevă joi. Se anunță un nou test pentru […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗