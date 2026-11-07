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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Noi proteste de amploare în Franța: 170.000 de manifestanți, așteptați în stradă. 70.000 de forțe de ordine, mobilizate

a Scris de alexandra-valentina dumitru
Noi proteste de amploare în Franța: 170.000 de manifestanți, așteptați în stradă. 70.000 de forțe de ordine, mobilizate
Aosom
Franța se confruntă sâmbătă cu o nouă zi de proteste, pentru al patrulea weekend consecutiv, în contextul nemulțumirilor față de creșterea costului vieții și a prețurilor la carburanți.

Sursa: Mediafax Ro

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