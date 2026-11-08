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Politică

Noi proteste violente în Franţa: peste 146.000 de oameni au ieșit în stradă, iar 360 au fost arestați. GALERIE FOTO

m Scris de mihaela ivăncică
Noi proteste violente în Franţa: peste 146.000 de oameni au ieșit în stradă, iar 360 au fost arestați. GALERIE FOTO
Aosom
Noi proteste au avut loc sâmbătă în Franța, reunind elevi de liceu, membri ai mișcării Vestele Galbene și studenți. Între 146.000 și 250.000 de persoane au mărșăluit, potrivit cifrelor Ministerului de Interne și organizatorilor.

Sursa: Stirile Pro.tv

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