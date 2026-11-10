Noi reguli pentru prosumatorii din România, aprobate de ANRE. Ce se schimbă pentru sute de mii de români după intervențiile FACIAS

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat noi reguli privind compensarea energiei electrice produse de prosumatori, utilizarea surplusului pentru mai multe locuri de consum și plata sumelor restante. Decizia vine după ce Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a reclamat în repetate rânduri întârzierile în aplicarea legislației și a cerut eliminarea blocajelor administrative care afectează sute de mii de români.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗