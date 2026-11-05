Noi restricții de trafic pe DN1, la Otopeni, pentru lucrările la stația de metrou Bruxelles

Șoferii care tranzitează DN1 prin Otopeni se confruntă cu noi restricții de trafic începând din noaptea de 4 spre 5 noiembrie, generate de lucrările la viitoarea stație de metrou Bruxelles de pe Magistrala 6. Măsurile impun închiderea temporară a benzilor centrale pe timp de noapte, repoziționarea axului drumului și o nouă configurație permanentă a benzilor: două către București și trei spre Otopeni.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗