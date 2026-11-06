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Politică

Noile sancțiuni impuse Cubei: Beijingul se opune încercărilor de 'sabotare' a relaţiilor sale cu Havana

g Scris de george traicu
Noile sancțiuni impuse Cubei: Beijingul se opune încercărilor de 'sabotare' a relaţiilor sale cu Havana
Aosom
Beijingul a condamnat vineri noile sancţiuni impuse Cubei de Statele Unite şi a menţionat încercări americane de ''a sabota'' cooperarea Chinei cu Havana, transmite AFP, potrivit Agerpres.''China se opune ferm amesteculu...

Sursa: Stiri Pe Surse

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