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Politică

Nou conflict diplomatic între Grecia și Turcia. Un proiect energetic de 1,9 miliarde de euro, în pericol. Atena amenință că va cere sancțiuni împotriva Ankarei la summitul UE de vineri (Gândul)

z Scris de ziar com copyright directway
Nou conflict diplomatic între Grecia și Turcia. Un proiect energetic de 1,9 miliarde de euro, în pericol. Atena amenință că va cere sancțiuni împotriva Ankarei la summitul UE de vineri (Gândul)
Aosom
dUn acord privind delimitarea maritimă dintre Turcia și Libia provoacă noi tensiuni în estul (…)

Sursa: Ziar.com

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