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Politică

Nouă alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni. SRI: ”Un avion KLM cu destinația Tel Aviv, verificat de pirotehniști alertați că a fost o amenințare, ca în cazul Wizz”

a Scris de andrei itu
Nouă alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni. SRI: ”Un avion KLM cu destinația Tel Aviv, verificat de pirotehniști alertați că a fost o amenințare, ca în cazul Wizz”
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Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat, joi seara, că alte două amenințări cu bombă au vizat Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, după alte incidente petrecute în cursul zilei.

Sursa: Dcnews

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