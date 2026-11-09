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Politică

Noua explicație a lui Donald Trump pentru înfrângerea republicanilor. Președintele acuză „antipatia puternică” față de Israel

s Scris de stefan lupu
Noua explicație a lui Donald Trump pentru înfrângerea republicanilor. Președintele acuză „antipatia puternică” față de Israel
Aosom
Donald Trump susține că înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului are la bază „antipatia puternică” a americanilor față de Israel. Într-un interviu, liderul de la Casa Albă a mai menționat războiul din Iran și creșterea prețului la benzină drept cauze ale eșecului electoral. The post Noua explicație a lui Donald Trump pentru înfrângerea republicanilor. Președintele acuză „antipatia puternică” față de Israel appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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