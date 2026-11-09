Donald Trump susține că înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului are la bază „antipatia puternică” a americanilor față de Israel. Într-un interviu, liderul de la Casa Albă a mai menționat războiul din Iran și creșterea prețului la benzină drept cauze ale eșecului electoral. The post Noua explicație a lui Donald Trump pentru înfrângerea republicanilor. Președintele acuză „antipatia puternică” față de Israel appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗