Noua frontieră a Ucrainei: cum a devenit esențial spațiul cosmic pentru războiul cu Rusia. „Totul face parte din competiția strategică”

Ucraina a lansat în 15 august un atac atipic asupra unor instalații industriale rusești aflate la Samara, un indiciu că războiul ruso-ucrainean tinde să se extindă în spațiu, scrie The Guardian. Comunicațiile ambelor armate depind de rețele de sateliți pe care le vor avea la dispoziție și de capacitatea lor de a ataca sateliții inamicului. …

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