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Politică

Nouă înțelegere PSD-AUR. Ioana Bran-Voinea, propusă ca secretar general al Camerei Deputaților. Ce primește AUR SURSE

r Scris de radu eremia
Nouă înțelegere PSD-AUR. Ioana Bran-Voinea, propusă ca secretar general al Camerei Deputaților. Ce primește AUR SURSE
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PSD și AUR au bătut palma pentru împărțirea a două funcții-cheie la nivel parlamentar, social-democrații propunând-o pe Ioana Bran-Voinea ca secretar general al Camerei Deputaților, în timp ce pe funcția de secretar general-adjunct 3, ocupată în prezent chiar de Bran-Voinea, ar urma să ajungă la Oana Elena Pintilie, sprijinită de AUR.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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