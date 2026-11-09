Nouă înțelegere PSD-AUR. Ioana Bran-Voinea, propusă ca secretar general al Camerei Deputaților. Ce primește AUR SURSE

PSD și AUR au bătut palma pentru împărțirea a două funcții-cheie la nivel parlamentar, social-democrații propunând-o pe Ioana Bran-Voinea ca secretar general al Camerei Deputaților, în timp ce pe funcția de secretar general-adjunct 3, ocupată în prezent chiar de Bran-Voinea, ar urma să ajungă la Oana Elena Pintilie, sprijinită de AUR.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗