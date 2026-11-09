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Politică

Noua linie electrică dintre România și Chișinău a fost pusă sub tensiune

d Scris de daniel mihai dragomir
Noua linie electrică dintre România și Chișinău a fost pusă sub tensiune
Aosom
Republica Moldova a marcat un moment istoric pentru securitatea sa națională prin punerea sub tensiune a liniei electrice de 400 kV Vulcănești–Chișinău.

Sursa: Stiri Pe Surse

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