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Politică

Noua Strategie Anticorupție 2026-2030, în dezbatere publică. Achizițiile, sănătatea și sectorul fiscal, vizate

v Scris de vlad dobrea
Noua Strategie Anticorupție 2026-2030, în dezbatere publică. Achizițiile, sănătatea și sectorul fiscal, vizate
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Ministerul Justiţiei a publicat, vineri, în vederea consultării publice, proiectul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2026 - 2030 (SNA) şi documentele aferente, termenul până când pot fi trimise propuneri fiind stabilit pentru 23 noiembrie, scrie Agerpres.

Sursa: Stirile Pro.tv

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