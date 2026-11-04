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Politică

„Noul Barack Obama” devine favorit detașat în cursa prezidențială din 2028. „Trump a devenit o rață șchioapă eșuată” VIDEO

m Scris de maria mora
„Noul Barack Obama” devine favorit detașat în cursa prezidențială din 2028. „Trump a devenit o rață șchioapă eșuată” VIDEO
Aosom
Senatorul democrat Jon Ossoff a avut o noapte de mare succes în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, iar șansele sale de a deveni următorul președinte american au crescut spectaculos. Senatorul de Georgia are acum o probabilitate de 24% de a deveni candidatul democrat la președinție, o creștere de nouă puncte procentuale în ultima zi.

Sursa: Ziare

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