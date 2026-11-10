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Politică

Noul hub de securitate maritimă din Marea Neagră va îmbunătăți monitorizarea amenințărilor, dar nu va putea proteja navele comerciale. Explicațiile unui expert

m Scris de melissa dobrea
Noul hub de securitate maritimă din Marea Neagră va îmbunătăți monitorizarea amenințărilor, dar nu va putea proteja navele comerciale. Explicațiile unui expert
Aosom
Comisia Europeană alocă 50 de milioane de euro pentru înființarea unui hub de securitate maritimă, care va fi coordonat de România și Bulgaria și va avea centre la Constanța și Varna. Investiția ar urma să îmbunătățească monitorizarea activităților din Marea Neagră și schimbul de informații.

Sursa: Adevarul

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