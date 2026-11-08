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Politică

Noul om forte de la Casa Albă. Cele cinci principii ale „doctrinei Miller“

v Scris de viorica marin
Noul om forte de la Casa Albă. Cele cinci principii ale „doctrinei Miller“
Aosom
Președintele american Donald Trump l-a numit vineri pe Stephen Miller, arhitectul politicii de deportări în masă, în funcția de șef de cabinet al Casei Albe, în locul lui Susie Wiles.

Sursa: Adevarul

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