 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Noul sediu al Judecătoriei Târgu-Neamț, inaugurat în prezența ministrului Justiției: „Așa trebuie să arate o judecătorie modernă oriunde în România”

r Scris de redacția ziar piatra-neamț
Noul sediu al Judecătoriei Târgu-Neamț, inaugurat în prezența ministrului Justiției: „Așa trebuie să arate o judecătorie modernă oriunde în România”
Aosom
O clădire luminoasă, săli de judecată moderne, spații dedicate cetățenilor și condiții de lucru care schimbă radical imaginea instanței. Noul sediu al Judecătoriei Târgu-Neamț a fost inaugurat oficial miercuri, 4 noiembrie, în prezența ministrului Justiției, Radu Marinescu, a reprezentanților Băncii Mondiale și ai sistemului judiciar. După ani de demersuri și o lungă perioadă în care […] Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech