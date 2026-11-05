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Politică

„Nu ar trebui să discutăm dacă îl creștem sau nu”. De ce spune un sociolog că salariul minim trebuie majorat în 2027

m Scris de melissa dobrea
„Nu ar trebui să discutăm dacă îl creștem sau nu”. De ce spune un sociolog că salariul minim trebuie majorat în 2027
Aosom
Majorarea salariului minim pe economie ar trebui să aibă loc anual, însă Guvernul analizează din nou mai multe variante pentru anul viitor. Adevărul a discutat cu Ștefan Guga, sociolog și director în cadrul Syndex România

Sursa: Adevarul

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