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Politică

”Nu încercați să îi faceți pe plac dictatorului”. Avertisment de la premierul unei țări vecine cu Rusia

g Scris de gabriela mănăilescu
”Nu încercați să îi faceți pe plac dictatorului”. Avertisment de la premierul unei țări vecine cu Rusia
Aosom
Premierul Estoniei cere Uniunii Europene să nu încerce să-i facă pe plac liderului de la Kremlin și să mențină presiunea economică asupra Rusiei. Avertismentul vine în timp ce mai multe capitale europene discută despre reluarea contactelor directe cu Moscova, iar negocierile de pace dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite se apropie de o nouă rundă.

Sursa: Realitatea

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