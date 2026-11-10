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Politică

Nu mai are loc lângă ei: În timp ce familia regală se reunea la Londra, Harry era printre oamenii obișnuiți

d Scris de daniel mihai dragomir
Nu mai are loc lângă ei: În timp ce familia regală se reunea la Londra, Harry era printre oamenii obișnuiți
Aosom
Prințul Harry a mers la ceremonia din Brackley și a transmis un mesaj familiilor militarilor îndoliați, în timp ce Charles și William au fost la Londra.

Sursa: Stiri Pe Surse

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