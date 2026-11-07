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Politică

„Nu reușesc să-mi acopăr cheltuielile”. O nouă zi de proteste în Franța: 170.000 de oameni sunt așteptați să iasă în stradă

a Scris de ana-maria gherghiță
„Nu reușesc să-mi acopăr cheltuielile”. O nouă zi de proteste în Franța: 170.000 de oameni sunt așteptați să iasă în stradă
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Sindicatele și grupurile studențești franceze au ieșit în stradă pentru o nouă zi de proteste, în timp ce mișcarea Vestele Galbene a organizat un miting separat în centrul Parisului, în ciuda interdicției impuse de autorități. Demonstrațiile vin după săptămâni de tulburări conduse de tineri și de greve la nivel național, la care au participat sute de mii de muncitori care protestau împotriva creșterii costului vieții, relatează France24.

Sursa: Digi24

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